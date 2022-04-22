Барселона провела жахливий відрізок, вилетівши з Ліги Європи, на жилах перегравши Леванте й зазнавши двох поспіль домашніх поразок вперше з 2003 року (від Айнтрахта й Кадіса). За чемпіонство підопічні Хаві, звісно, не боряться, але і в боротьбі за топ-4 ситуація стала непростою – Реал Сосьєдад відставав всього на 5 очок, а Бетіс тримався на дистанції в 3 залікових бали. У таких умовах поєдинок проти Сосьєдада на Аноеті приймав важливе значення як з психологічної, так і з турнірної точки зору.

Господарі почали дуже активно, організувавши кілька перспективних атак із вриванням у штрафний і навіть притиснувши Барсу. Втім, довести справу до логічного завершення нападникам "чурі-урдін" не вдавалося. Гості ж конвертували у гол перший нормальний підхід до воріт – на 11-й хвилині Дембеле вистрілив з лінії штрафного й влучив у дальню стійку, а в атаці другим темпом (баски програли підбирання) м'яч перевели на правий край під простріл Торресу. Ферран виконав його, а Обамеянг ударом з метру замкнув. 0:1.

За інерцією підопічні Хаві провели ще кілька перспективних епізодів, але поступово Сосьєдад повернув ініціативу. Клас Барселони міг вилитись у другий гол наприкінці першого тайму: так, на 39-й хвилині Ферран з лівого кута штрафного пробив повз дальню стійку, а на 40-й Обамеянг відгукнувся на проникну передачу Френкі де Йонга й бахнув метрів з 20-ти – і знову точності трішки забракло.

Баски ж виглядали значно активніше й гостріше. Так, на 32-й хвилині Сьорлот отримав передачу на 11 метрів, але пробити не встиг через невдалий прийом м'яча. На 42-й Субіменді замикав навіс Янузая зі стандарту ударом в протихід тер Штегену, але Араухо підстрахував голкіпера. Найкращу ж нагоду змарнував Ісак, який перед перервою отримав пас на правий край штрафного й опинився прямо перед тер Штегеном. Александр вистрілив щічкою, однак сфера пролетіла практично паралельно воротам.

В другому таймі перевага Реал Сосьєдада стала ще більш помітною. Вже за хвилину після відновлення гри у Янузая пройшла шикарна передача на правий кут воротарського під удар Сьорлоту – втім, швед знову не зміг обробити м'яч, пробивши з мінімальної відстані повз площину. На 58-й Сьорлот міг виправитись, зачепившись за проникний пас і вистріливши з-під Гарсії, однак тер Штеген парирував. Ще за дві хвилини постріл Янузая з меж карного майданчика в останню мить заблокував Піке.

Барса нічим не відповідала, а "королівський клуб" ледь не забив на 68-й хвилині внаслідок закидання з правого кута штрафного. М'яч не залетів під дальню стійку лишень завдяки реакції тер Штегена. Цей момент, однак, став одним з останніх, вартих уваги в поєдинку. Каталонці не вирівняли хід зустрічі, але напад Сосьєдада ніяк не міг конвертувати перевагу у гол. Навіть після 10 компенсованих хвилин в актив господарів можна було занести тільки епізод із сумнівним падінням Сьорлота в штрафному. Пенальті не призначили.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони. Завдяки ній каталонці набрали 64 очки, повернувшись на другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Реал Сосьєдад залишився шостим з 55 заліковими балами.