Перед міжнародною перервою Барселона втратила Гаві через травму. Наразі не має впевненості в тому, що півзахисник зможе відновитися до матчів з Валенсією та Ньюкаслом в ЛЧ.

Крім того, Алехандро Бальде травмував підколінне сухожилля лівої ноги та пропустить близько чотирьох тижнів. Матчі збірних принесли нові проблеми для Гансі Фліка. Півзахисник Френкі де Йонг покинув розташування збірної Нідерландів. Як повідомляє Marca, найближчим часом хавбек пройде медобстеження, щоб визначити ступінь пошкодження.

Також виникли проблеми у Ламіна Ямаля. Нападник відчуває дискомфорт, але видання припускає, що пошкодження може бути незначним.

Додамо, Барселона зіграє проти Валенсії у четвертому турі Ла Ліги. Матч запланований на 14 вересня. Зустріч з Ньюкаслом – 18 вересня.З

