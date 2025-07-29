Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген був прооперований через проблеми зі спиною.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген успішно переніс хірургічне втручання у зв’язку з рецидивом травми спини.

Тер Штеген знову отримав ушкодження – він може пропустити кілька місяців та не буде частиною основного складу Барселони

Як офіційно повідомила Барселона, операцію провела лікарка Амелі Легліз у спортивній клініці Bordeaux Merignac під наглядом медичної служби "блаугранас". Наразі тер Штеген недоступний для участі в матчах. Термін його відновлення залежатиме від подальшої динаміки реабілітації – у клубі не називають конкретних дат повернення.

Нагадаємо, проблеми зі спиною переслідують німця вже тривалий час. У минулому сезоні він також пропускав чимало поєдинків через цей рецидив.

Зазначимо, що Барселона в це міжсезоння підписала Жоана Гарсію з Еспаньйолу, а його дублером має бути Войцех Щенсни, який підписав нову угоду з командою до 2027 року.

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