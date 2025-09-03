Алехандро Бальде травмував підколінне сухожилля лівої ноги і вибув на 3-4 тижні, інформують офіційний сайт "блаугранас" і Marca. Він отримав травму під час тренування з тими небагатьма гравцями Барселони, які не грали за свої національні збірні.

Це означає, що гравець пропустить майбутні матчі Барселони проти Валенсії та Хетафе в Ла Лізі, а також проти Ньюкасла в Лізі чемпіонів (18 вересня). Поки невідомо, чи буде він у формі до гри проти Ов'єдо (24 вересня).

Жерар Мартін майже напевно займе місце Бальде в цих матчах. У цьому сезоні Алехандро встиг зіграти в 3 матчах, але результативними діями не відзначався.

