Барселона страждає від травм ключових гравців, які пропустять матч проти ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Барселона втратила на тривалий час Гаві. Алехандро Бальде, Фермін Лопес продовжують відновлення. У матчі проти Ов'єдо заміна знадобилася Рафіньї.

Як повідомляє Жерар Ромеро, Рафінья зможе зіграти лише після міжнародної паузи. Крім того, на тренуванні зазнав травми голкіпер Жоан Гарсія. Іспанець має відновитися лише після матчів збірних. Таким чином, обидва гравці пропустять гру з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

До міжнародної паузи Барселона зіграє проти Реал Сосьєдада та Севільї в Ла Лізі. Матч з ПСЖ запланований на 1 жовтня.

