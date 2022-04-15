Поразка "синьо-гранатових" від Айнтрахта і виліт з Ліги Європи стали не єдиними неприємностями для Хаві.

У поєдинку з Айнтрахтом (2:3) пошкодження отримав Педрі, який на другий тайм вже не вийшов. Медогляд показав, що у іспанця розрив лівого двоголового м'яза стегна, інформує офіційний Twitter клубу.

Терміну відновлення 19-річного хавбека Барса не вказує, але іспанські ЗМІ одноголосно стверджують, що сезон для Педрі завершений. Гравець збірної Іспанії пропустить 6-8 тижнів, а останній матч "синьо-гранатових" запланований на 22 травня.

Фанати Барселони покинули Камп Ноу під час матчу з Айнтрахтом – Лапорта шокований

Молодий півзахисник став одним із лідерів "синьо-гранатових", хоча й пропустив 3 місяці через травму підколінного сухожилля. Педрі у кампанії 2021/22 зіграв 22 матчі, забив 5 голів і віддав 1 асист. А от сезон 2020/21 став для іспанця дуже насиченим – він зіграв 73 поєдинки, що є рекордним показником у Європі.

Барселона відстає від Реала на 12 очок, маючи гру в запасі, а з кубкових турнірів команда Хаві вже вилетіла. Каталонцям залишилося зіграти 8 поєдинків. Очікується, що "синьо-гранатові" не будуть форсувати відновлення Педрі, зосередившись на його відновленні вже до початку передсезонної підготовки.

Айнтрахт переміг Барселону в драматичній битві з п'ятьма голами, прорвавшись у півфінал Ліги Європи