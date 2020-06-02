Барселона втратила нагоду "вкрасти" перлину з-під носа Баварії – каталонці пошкодували смішну суму

Захисник Баварії Альфонсо Девіс міг розпочати свій європейський шлях у зовсім іншій команді.

Барселона активно стежила за юним канадцем ще під час виступів за Ванкувер, інформує Mundo Deportivo.

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Девіс навіть встиг побувати на стажуванні у Барселоні Б, а його агент вів переговори щодо переходу. Зрештою, каталонці не ризикнули віддати 8 млн євро за 17-річного гравця з Канади. Вже через два роки Баварія сплатила Ванкуверу 10 млн і не пошкодувала. Альфонсо став справжнім відкриттям, стрімко пробився в основу мюнхенців, і тепер ціна на одного з найбільших талантів покоління складає серйозні 45 млн євро.

Додамо, що у нинішній кампанії Девіс провів за Баварію 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 9 асистів.

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