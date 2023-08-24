Барселона втратила ключового півзахисника через травму. Педрі пропустить близько 5-6 тижнів через ушкодження правого м'яза стегна. Про це пише прес-служба каталонського клубу.

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Гравець Барселони отримав травму чотириголового м'яза під час тренування у четвер у рамках підготовки до чергового матчу чемпіонату Іспанії. Педрі не зможе допомогти каталонцям і у стартових турах нового розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в активі Барселони після двох зіграних турів Ла Ліги 4 пункти. Підопічні Хаві розписали нічию з Хетафе (0:0) і обіграли Кадіс (2:0). Наступний матч у Ла Лізі "синьо-гранатові" проведуть в неділю, 27 серпня. Команда Хаві зустрінеться з Вільяреалом. Старт зустрічі заплановано на 18:30.

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