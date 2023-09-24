Каталонці у важкій зустрічі вирвали перемогу у Сельти (3:2). Ще в першому таймі Хаві довелося використати один слот замін, оскільки Френкі де Йонг отримав травму.

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Як інформує Diario Sport, нідерландець пошкодив щиколотку. Найближчим часом де Йонг пройде обстеження, щоб визначити тяжкість травми, але все вказує на те, що півзахисник не зіграє до кінця листопада. А це означає, що він може пропустити зустріч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів, яка запланована на 25 жовтня.

В сезоні 2023/24 Френкі де Йонг зіграв у всіх шести матчах за Барселону в Ла Лізі. В активі нідерландця один гол.

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