Барселона втратила Лангле через пошкодження – каталонці залишились без центральних захисників, але є позитив
Захисник Барселони Клеман Лангле не зміг дограти до кінця матч 12-го туру Ла Ліги проти Осасуни.
Захисник травмувався у зіткненні з Рубеном Гарсією та покинув поле із допомогою лікарів на 67 хвилині.
Мессі красиво попрощався з Марадоною – зворушливий перфоманс на честь легенди після бомбезного гола
Втім, Барселона може не сильно засмучуватись. На післяматчевій прес-конференції Рональд Куман розкрив деякі деталі пошкодження: "Я трохи переговорив із лікарями, і схоже, що це пошкодження несерйозне. Втім, нам потрібно дочекатись завтрашніх результатів обстеження. Я не знаю, чи він буде доступний у середу, але сподіваюсь на це", – наводить слова наставника Goal.
Зазначимо, що у Барселони справжня кадрова катастрофа із центральними захисниками, оскільки, окрім Лангле, у лазареті перебувають Піке, Араухо та Умтіті. Єдиним доступним центрбеком залишається Мінгеса.