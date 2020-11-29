Захисник Барселони Клеман Лангле не зміг дограти до кінця матч 12-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Захисник травмувався у зіткненні з Рубеном Гарсією та покинув поле із допомогою лікарів на 67 хвилині.

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Втім, Барселона може не сильно засмучуватись. На післяматчевій прес-конференції Рональд Куман розкрив деякі деталі пошкодження: "Я трохи переговорив із лікарями, і схоже, що це пошкодження несерйозне. Втім, нам потрібно дочекатись завтрашніх результатів обстеження. Я не знаю, чи він буде доступний у середу, але сподіваюсь на це", – наводить слова наставника Goal.

Зазначимо, що у Барселони справжня кадрова катастрофа із центральними захисниками, оскільки, окрім Лангле, у лазареті перебувають Піке, Араухо та Умтіті. Єдиним доступним центрбеком залишається Мінгеса.

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