Барселона несподівано залишилася без важливого захисника на зустріч 30-го туру з Бетісом.

Прес-служба "блаугранас" оголосила, що оборонець Іньїго Мартінес пропустить протистояння з "зеленими" у чемпіонаті Іспанії.

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У захисника невелика фібрилярна травма сідничного м'яза лівої ноги. За інформацією Mundo Deportivo, Мартінес, якщо нічого не станеться, має відновитися до гри в Лізі чемпіонів з Борусією Д, який відбудеться 9 квітня.

Нагадаємо, Барселона, яка лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 66 очками, прийматиме Бетіс у суботу, 5 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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