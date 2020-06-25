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Барселона втратила історичного рекордсмена Прімери через дивне правило ФІФА – він забив 230 голів у 108 матчах

16:46 - Читать на русском
Барселона втратила історичного рекордсмена Прімери через дивне правило ФІФА – він забив 230 голів у 108 матчах
Лука Ромеро (справа) / EFE

Юна сенсація Мальорки Лука Ромеро мав усі шанси опинитися в легендарній академії Барселони – Ла Масії.

Аргентинець в кінці 2011 року був на перегляді в каталонському клубі, повідомляє Marca.

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Тоді ще 7-річний Ромеро вразив тренерів Барселони, і його хотіли запросити в Ла Масію. Завадило правило ФІФА, згідно з яким юний футболіст повинен був проживати в Барселоні для того, щоб приєднатися до системи "блаугранас". Зрештою, у 2015 році батько Луки підписав контракт з балеарським Монтуїрі, а син опинився в академії найбільш іменитого клубу регіону, Мальорки. Результативність Ромеро-молодшого на дитячо-юнацькому рівні була просто божевільною – 230 голів в 108 матчах.

Нагадаємо, у поєдинку 31 туру Прімери проти Реала аргентинець вперше вийшов за основну команду Мальорки, ставши наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Іспанії –15 років і 219 днів.

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Теги
Мальорка Мальорка Іспанія Барселона Барселона ФІФА Лука Лука Ромеро
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