Гаві переніс артроскопію для усунення пошкодження медіального меніска, інформує офіційний сайт каталонців. Термін відновлення оцінюється приблизно в 4-5 місяців. На жаль, консервативне лікування, яке він проходив останніми тижнями, не дало очікуваного результату.

Раніше хавбек пропустив близько року через розрив хрестоподібної зв'язки на тому ж коліні. Таким чином, його повернення на поле після травми затягнеться. Востаннє він грав за Барселону 23 серпня проти Леванте (3:2).

Спочатку передбачалося, що Гаві пропустить від п'яти до шести тижнів, плюс ще три тижні з моменту вимушеної перерви, яка сталася 30 серпня. Всі прогнози виявилися невірними.

