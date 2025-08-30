Барселона у своїх соцмережах повідомила, що у Гаві певний дискомфорт з правим коліном. Півзахисник пропустить матч з Райо Вальєкано, який запланований на неділю, 31 серпня.

"Кулес" не розкрили терміни відновлення Гаві. Варто зазначити, що 21-річний гравець має проблеми на тому ж коліні, на якому він порвав хрестоподібні зв'язки у сезоні 2023/24. Додамо, що іспанець в кампанії 2024/25 зіграв майже у всіх матчах. Він пропустив лише три гри Барселони.

Нагадаємо, Гаві виступає за "блаугранас" з 2021 року. Загалом хавбек відіграв у 155 матчах, в яких забив 10 голів та віддав 18 асистів.

