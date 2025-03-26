"Араухо та Рафінья? Вони не гратимуть, їх не буде з командою. У них був довгий переліт, і це не найкращий спосіб відновитися.

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Рональд не грав в останній грі, але після травми добре, що він тренувався. Подивимося, що буде в неділю. У нас хороша команда, і те, що я бачив на тренуваннях, було позитивним. Нам потрібно боротися за три очки. Якщо ми виграємо, це буде гарною реакцією.

Лєвандовскі готовий грати, ми вирішимо напередодні, чи вийде він на поле. Він почувається добре, і це хороша ситуація для нас. Ферран теж у формі", – цитує Фліка Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона наразі лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 60 очками. "Кулес" зіграють з Осасуною у четвер, 27 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.