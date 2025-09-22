Барселона втратила двох лідерів через травми – вони можуть пропустити гру проти ПСЖ в Лізі чемпіонів
Півзахисники Барселони Фермін Лопес та Гаві перебувають у лазареті команди.
Барселона офіційно повідомила про нові деталі ушкоджень Гаві та Ферміна Лопеса.
Гаві пройшов інтенсивні тести на навантаження після завершення лікування через травму меніска правого коліна. Для забезпечення найкращого відновлення 21-річний гравець пройде детальний артроскопічний огляд. Після завершення процедури буде опубліковано нове медичне повідомлення.
Таким чином повернення Гаві після травми може затягнутися. Востаннє він грав за Барселону 23 серпня проти Леванте (3:2).
А ось Фермін Лопес зазнав нового ушкодження 21 вересня у грі проти Хетафе (3:0). 22-річний півзахисник пропустить щонайменше 3 тижні й точно не зіграє проти ПСЖ в ЛЧ.
Нагадаємо, що матч Барселона – ПСЖ в рамках другого туру Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня.
