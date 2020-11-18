Серхіо отримав пошкодження у матчі за національну збірну проти Швейцарії (1:1). Саме через це Бускетс пропустив гру Іспанії проти Німеччини та повернувся у свій клуб.

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Лікарі Барселони провели додаткове обстеження і підтвердили діагноз – розтягнення зовнішньої бічної зв'язки лівого коліна, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

За інформацією AS, іспанський хавбек точно пропустить щонайменше два наступних матчі своєї команди – в Ла Лізі проти Атлетіко (21 листопада) та в Лізі чемпіонів проти київського Динамо (24 листопада). Загалом у нинішньому сезоні Бускетс зіграв за Барсу 10 матчів, не відзначившись результативними діями.

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