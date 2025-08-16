Гравці Барселони Жоан Гарсія та Маркус Рашфорд внесені до заявки на матч із Мальоркою.

Барселона завершила всі необхідні формальності для реєстрації двох новачків перед першим туром чемпіонату Іспанії. Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, у заявці команди на матч із Мальоркою з’явилися голкіпер Жоан Гарсія та форвард Маркус Рашфорд.

Барселона встигла зареєструвати Рашфорда і Гарсію – є одне "але"

Гарсія отримав ігровий номер 13, тоді як інший воротар команди Ігнасіо Пенья наразі значиться під першим номером. Обидва воротарі включені в заявку, тоді як Войцех Щенсни не потрапив до списку через проблеми з реєстрацією контракту. Очікується, що Пенья незабаром підпише нову угоду й вирушить в оренду до Комо.

Окремо треба відзначити успішну реєстрацію Маркуса Рашфорда. 27-річний англієць приєднався до Барселони влітку на правах оренди з Манчестер Юнайтед із правом викупу.

Водночас Барселона не змогла зареєструвати Жерара Мартіна та Руні Бардагжі – вони залишилися поза заявкою на перший тур.

