Воротар Жоан Гарсія і форвард Маркус Рашфорд зможуть зіграти з Мальоркою в матчі 1-го туру Ла Ліги.

Барселона залагодила питання з реєстрацією Рашфорда і Гарсії, інформує Mundo Deportivo. Однак є одне "але" – каталонський клуб чекає підтвердження від Ла Ліги.

Повідомляється, що "блауграгас" завершили всі необхідні процедури для реєстрації форварда і воротаря і тепер очікують остаточного схвалення Ла Ліги. Президент клубу Жоан Лапорта підтвердив цю інформацію. "Якщо Флік захоче, Жоан Гарсія і Рашфорд можуть вийти на поле в суботу", – сказав Лапорта.

У першому турі Ла Ліги Барселона зіграє в гостях із Мальоркою.

