Зірка юного вінгера Юсуфа Деміра так і не засяяла на Камп Ноу.

Австрійця більше немає у заявці Барселони на сайті Ла Ліги, повідомляє AS.

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Влітку каталонці орендували "австрійського Мессі" у Рапіда на один сезон. Якби Демір награв 10 матчів за першу команду, то "блаугранас" були б змушені викупити його за 10 млн євро. Втім, вінгер зупинився на позначці 9 поєдинків, оскільки Хаві не бачив доцільності у збереженні 18-річного гравця.

Тепер Демір повернеться в Рапід і буде обирати подальший розвиток кар'єри. Інтерес до нього приписували клубам Бундесліги, однак він може дограти сезон і у австрійському гранді.

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