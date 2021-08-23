Норберто Нето має намір змінити команду до закриття трансферного вікна, повідомляє RAC-1.

Умтіті відхилив усі пропозиції та хоче реабілітуватись у Барселоні

Барселона готова відпустити бразильського голкіпера, якщо надійде пропозиція близько 15 млн євро. 32-річний Норберто наразі є основним воротарем "блаугранас", поки Марк-Андре тер Штеген відновлюється від травми.

У 2019-му каталонці придбали Нето у Валенсії за 26 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Норберто провів 7 матчів, в яких пропустив 6 голів.

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