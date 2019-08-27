Барселона встановила статую Кройфа поблизу Камп Ноу

Легендарний екс-гравець та тренер Барселони Йохан Кройф відтепер увічнений біля Камп Ноу – домашньої арени каталонців.

В понеділок відбулася церемонія відкриття монумента Йохана Кройфа, яка пройшла біля одного з входів на Камп Ноу. Статуя важить півтори тонни та заввишки 3,5 метра, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Автором скульптури є голландець Коррі Аммерлаан ван Нікерк. На церемонії був присутній президент Барселони Жозеп Бартомеу, а також рідні та близькі легендарного голландця.

Зазначимо, Йохан Кройф віддав Барселоні 5 років кар'єри гравця та 8 – в ролі тренера. У 2016 році голландець, який страждав раком легень, помер у Барселоні. Йому було 68 років.

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