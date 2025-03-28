Після розгромної поразки у відкладеному матчі 27-го туру Ла Ліги проти Барселони (0:3) Осасуна вирішила офіційно оскаржити участь в матчі захисника каталонців Іньїго Мартінеса.

Барселона отримала офіційну відповідь на скандальну заяву Осасуни, яка могла спричинити технічну поразку каталонців

"Клуб Осасуна подає апеляцію щодо неналежної заявки на матч футбольного клубу Барселона у вчорашньому матчі", – повідомила памплонська команда в офіційному дописі у соцмережі X.

Нагадаємо, що Осасуна посилається на 5 статтю ФІФА, в якій зазначено, що травмований гравець, якого було викликано, а потім відкликано із заявки збірної, не може брати участь в іграх клубів, які проведено протягом п'яти днів після останнього матчу збірних. Щоправда, федерація футболу Іспанії вже вийшла з заявою, що надала дозвіл Мартінесу зіграти в цьому матчі ще 17 березня, коли викликали замість нього Діна Хьойсена. Але Осасуну така відповідь не влаштувала.

Барселона розгромила Осасуну в трагічному матчі – Флік повторив досягнення легенди, але втратив лідера