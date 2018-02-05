Барселона врятувалась від першої поразки – Еспаньйол втратив перемогу в дощовому дербі

Команда Вальверде сконфузилась на полі борця за виживання в каталонському дербі. Еспаньйол ледь не виявився сильніший, ніж Барселона, у 22 турі чемпіонату Іспанії.

Голи забивали два Жерари: Морено за Еспаньйол і Піке за Барселону.

Матч відбувся у проливний дощ, і це зіграло на руку господарям. Будь-який швидкісний прохід зірок Барси супроводжував підйом води з калюж. Хлопці Вальверде традиційно сумно виглядали до перерви. З цікавих моментів варто згадати лише удар Коутінью з-за меж штрафного у поперечину. Семеду намагався активно підключатись по правому флангу, а Луїс Суарес грати за себе, і за того хлопця (Мессі, який починав з лави запасних). Однак все це не надто загрожувало "папугам".

На початку другого тайму Еспаньйол забив, але гол скасували. Справедливо, адже Лео Баптістао асистував Жерару Морено, випустивши м'яч за лицьову. Поки Коутінью, Суарес та Мессі безуспішно намагались справитись з дощовим газоном, Еспаньйол відкрив рахунок на 66-й. Тер Штеген "почав" атаку суперника невдалим вводом м'яча в гру, Серхіо Гарсія отримав його справа і навісив на Морено, який ударом головою знайшов шпарину в руках німецького голкіпера гостей.

І все ж Барса врятувалась від першої поразки в чемпіонаті Іспанії 2017/18. Жерар Піке, який завжди ображає Еспаньйол словесно й отримує відповідну реакцію від його фанатів, відгукнувся на ідеальний навіс Мессі зі штрафного і прошив руки голкіпера. Барселона набирає 58 очок, і це на 12 більше, ніж в Атлетіко, який ще має зіграти з Валенсією, і на 19 більше за Реал.

Барселона знову готувала страву в перші 45 хвилин, але не встигла наїстись

Команда Вальверде частенько ніби просипає першу половину матчу, вмикаючи оберти по перерві. Цього разу сталось щось схоже. Барса нині так довго готувала свої вишукані страви, що часу поїсти було вже невблаганно мало. Вдовольнились лише легкою закускою у вигляді гола Піке.

Ротація Вальверде провалились, життя без Мессі майже не існує

Дінь, Семеду та Алькасер своїм шансом не скористались. Двоє останніх намагались бути активними на чужій половині, однак виглядали гравцями рівня суперника, а не одного з найкращих клубів світу. З флангу француза Діня і взагалі пройшла гольова передача. Без Мессі не зміг на себе взяти тягар лідера Луїс Суарес, не кажучи вже про сіренького Коутінью. Тільки Лео вийшов, справи пішли на покращення. Аргентинець оформив асист, проте боротись з 2-3 опонентами і дощем на додачу було непосильно навіть для 5-разового володаря Золотого м'яча.

Коутінью знову не зіграв на 140 мільйонів

У Феліппе, правда, є виправдання. Дощ і поле, де м'яч в'язне і не котиться – ворог кожного технічного бразильця. Коутінью, зрештою, міг забити з нічого або стати асистентом, однак поперечина і Луїс Суарес в компанії з воротарем Еспаньйола завадили. Та всього цього занадто мало як для гравця на 140 мільйонів євро. Захисники суперника не відчували проблем з нейтралізацією екс-гравця Ліверпуля та... Еспаньйола.

Гравець матчу – він забив більше за Роналду

Жерар Морено зіграв свій 100-й офіційний матч за Еспаньйол. 25-річний форвард ледь не приніс перемогу "папугам" – гол Піке все зіпсував. Однак Морено і без того був одним з найактивніших, а його ефективність відзначив найвищим балом у матчі (8,4) і Whoscored. Забив 9-й гол у сезоні (майже половина від командних), увірвавшись у топ-10 бомбардирів і посунувши Роналду.

Цікаві факти

29 – Барселона йде без поразок уже 29 матчів у Прімері. Це четверта найкраща серія в історії чемпіонату Іспанії. Свій рекорд у 31 непрограний матч Барса може перевершити невдовзі, а повторити найкраще досягнення Реала – вже в наступному турі.

39 – Піке забив 39 голів у 427 матчах за Барселону, з яких 6 Еспаньйолу. Улюблена жертва Жерара не тільки у плані тролінгу.

23 – Барса тримає рекорд сезону серед команд топ-5 чемпіонатів за кількістю потраплянь у каркас воріт.

22 – ще ніколи в історії Барселона не програвала стільки матчів підряд від початку сезону в Ла Лізі.

8 – переможна серія команди Вальверде у Прімері обірвалась на 8-му матчі. Востаннє Барса втрачала очки ще на початку грудня проти Сельти.

Іспанія. Прімера, 22 тур

Еспаньйол – Барселона – 1:1

Голи: Морено, 66 – Піке, 83