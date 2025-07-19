Барселона оголосила про перенесення матчу товариського турніру Кубка Жоана Гампера з Камп Ноу на стадіон імені Йохана Кройфа. Причиною цього стало те, що клуб не зміг отримати від місцевої влади ліцензію, яка дозволила б проведення матчів на Камп Ноу.

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Через масштаб проведених робіт клубу не вдалося виконати всі умови, передбачені нормативами, що регулюють видачу цієї ліцензії, попри намір Барселони поступово відкривати оновлений стадіон – сектор за сектором.

Матч на Кубок Гампера між Барсою та Комо запланований на 10 серпня.

Це перенесення стало вже п'ятим для клубу. Реконструкція Камп Ноу триває з 2023 року. Весь цей час команда грала на Олімпійському стадіоні (Монжуїк).

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