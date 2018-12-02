Барселона впевнено переграла Вільяреал та очолила турнірну таблицю

В матчі 14 туру Ла Ліги Барселона без проблем розібралась з Вільяреалом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Барселона – Вільяреал – 2:0

Голи: Піке, 36, Аленья, 87

Барселона розпочала матч, як зазвичай: каталонський гранд забрав м'яч під свій контроль і почали атакувати ворота суперника. Перший гострий момент був у Мессі, але його удар Асенхо перевів на кутовий. Втім і Тер Штеген не залишався без справ, врятувавши після удару Чуквуєзе. А ближче до перерви Піке вивів Барселону вперед, замкнувши класний навіс Дембеле.

Каталонці і після забитого голу продовжували насідати на ворота Асенхо. Мессі ще раз небезпечно пробивав, проте знову не переграв воротаря. Вільяреал в середині другого тайму почав вирівнювати гру, однак на 87 Аленья після розкішного розрізного пасу Мессі не менш розкішно перекинув воротаря, встановивши остаточний рахунок матчу.

Завдяки своїй перемозі Барселона повернулась на перше місце в чемпіонаті, проте Севілья ще не зіграла свій матч. А Вільяреал продовжує розчаровувати в цьому сезоні, знаходячись на 17 позиції з 14 пунктами.