Керівництво іспанської Барселони не має сумнівів щодо майбутнього на Камп Ноу нападника Ансу Фаті. Боси каталонців готуються до автоматичного продовження співпраці з рекордсменом збірної Іспанії.

Угода з 17-річним талантом незабаром має бути продовжена, повідомляє Marca.

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Менеджмент "блаугранас" упевнений, що тільки-но Фаті буде внесений до заявки Барси на новий сезон, його контракт буде автоматично продовжений до літа 2024-го. Крім того, зросте клаусула нападника – зі 170-ти до 400 млн євро. Торік Барселона підписала з Фаті 3-річний контракт, яким передбачене автоматичне продовження угоди на 2 роки після потрапляння юніора до першої команди.

Щоправда, окремі фахівці сумніваються у законності такого положення. Фаті залишається неповнолітнім, а це повинно стати на заваді автоматичним продовженням контрактів більше, ніж на 1 рік.

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