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Барселона вперше показала, що відбувалося в роздягальні після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від Ліверпуля

09:31 4994 Читать на русском
Барселона вперше показала, що відбувалося в роздягальні після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від Ліверпуля
Луїс Суарес / фото із соцмереж

У документальний фільм про Барселону увійшов фрагмент із роздягальні команди після розгромної поразки з рахунком 0:4 від Ліверпуля і вильоту з Ліги чемпіонів.

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

У півфіналі минулого сезону ЛЧ Барселона обіграла на своєму полі Ліверпуль з рахунком 3:0, але була розгромлена на Енфілді з рахунком 0:4.

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На відео, яке набирає популярності у соцмережах, футболісти Барселони сидять після матчу в роздягальні, не промовляючи ні слова. Каталонці тоді повністю провалили матч, розтринькавши всю перевагу після домашньої перемоги.

До слова, у фіналі Ліверпуль переміг лондонський Тоттенхем (2:0) і став тріумфатором Ліги чемпіонів.

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