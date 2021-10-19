"Я думаю, що вболівальники Барселони завжди налаштовані оптимістично, і це почуття навіть сильніше, коли справа стосується Ель Класіко. Вони будуть з нетерпінням чекати гри, хорошої гри своєї команди і перемоги.

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У Барселони відповідний склад, щоб виграти Ель Класіко та Ла Лігу. Я сподіваюся, що вони зіграють добре і наберуть 3 очки", – цитує Іньєсту ESPN.

Нагадаємо, Барселона прийматиме Реал в рамках 10 туру Ла Ліги, поєдинок запланований на 24 жовтня, стартовий свисток пролунає о 17:15.

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