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Барселона внесла у заявку несподіваного форварда – це екс-партнер Зозулі з історичним досягненням

14 лютого 18:49 1500 Читать на русском
Барселона внесла у заявку несподіваного форварда – це екс-партнер Зозулі з історичним досягненням
Рей Манай / фото: Барселона

Каталонська Барселона продовжує шукати несподівані рішення кадрового дефіциту на позиції нападника.

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

Барселона оголосила заявку матч 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе, який відбудеться завтра, 15 лютого, о 17:00.

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До списку гравців, викликаних Кіке Сетьєном, потрапив 22-річний албанець Рей Манай, який виступає за Барселону Б. Він уже увійшов до історії каталонського клубу, ставши першим представником своєї країни, які потрапляли бодай у заявку першої команди "синьо-гранатових" на матч Прімери.

Додамо, що Манай перебрався у столицю Каталонії минулого літа із Альбасете. У минулому сезоні Рей провів за команду Романа Зозулі 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів.

Нагадаємо, що Барселона переживає катастрофічну нестачу нападників через тяжкі травми Луїса Суареса та Успана Дембеле. Каталонці навіть отримали дозвіл підписати нового форварда попри закрите трансферне вікно.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Хетафе Рей Манай Рей Манай
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