Барселона внесла у заявку несподіваного форварда – це екс-партнер Зозулі з історичним досягненням

Каталонська Барселона продовжує шукати несподівані рішення кадрового дефіциту на позиції нападника.

Барселона оголосила заявку матч 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе, який відбудеться завтра, 15 лютого, о 17:00.

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До списку гравців, викликаних Кіке Сетьєном, потрапив 22-річний албанець Рей Манай, який виступає за Барселону Б. Він уже увійшов до історії каталонського клубу, ставши першим представником своєї країни, які потрапляли бодай у заявку першої команди "синьо-гранатових" на матч Прімери.

Додамо, що Манай перебрався у столицю Каталонії минулого літа із Альбасете. У минулому сезоні Рей провів за команду Романа Зозулі 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів.

Нагадаємо, що Барселона переживає катастрофічну нестачу нападників через тяжкі травми Луїса Суареса та Успана Дембеле. Каталонці навіть отримали дозвіл підписати нового форварда попри закрите трансферне вікно.

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