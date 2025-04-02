Після тривалої боротьби з Ла Лігою взимку "блаугранас" зуміли зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора. Підставою для цього послужили 100 млн євро, які Барселона мала отримати від продажу VIP-місць на оновленому Кап Ноу. Аудитор, який проводив перевірку, засвідчив цю операцію.

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Утім, як повідомляє AS, з огляду на нову документацію, надану Барселоною наприкінці березня, і черговий аудит (за останні три місяці), очевидно, що бюджет цього сезону не відображає ці 100 млн євро. Іншими словами, попередній аудитор зумів переконати, що "кулес" мали вигаданий дохід на рахунках в останні місяці, щоб мати змогу зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора, але нова перевірка не вважає операцію реальним доходом клубу.

Без цих коштів від продажу VIP-місць у бюджеті Барселону знову з'являється прогалина, і клуб не вписується у правила фінансового фейр-плей. Це означає, що "блаугранас" найближчого літа знову матимуть проблеми з реєстрацією своїх гравців, а також це може негативно відобразитися на трансферній кампанії.

Зіткнувшись із цією проблемою, Ла Ліга повідомила Барселоні, що ці 100 мільйонів євро негайно віднімаються від поточного ліміту зарплати. Таким чином клуб потрапляє у ситуацію економічного дисбалансу, який ускладнює нові підписання та продовження чинних контрактів.

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