Наступного літа Ліонель Мессі отримає від Барселони близько 33 млн євро, які передбачені контрактом 33-річного гравця, повідомляє ESPN.

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Загалом сума виплати за лояльність для аргентинця становитиме 66 млн, першу частину якої йому виплатять вже у лютому. Раніше такими бонусами нагороджували таких легенд каталонців, як Хаві та Іньєста.

Нагадаємо, влітку 2021-го у Мессі завершується контракт з Барсою, і він зможе змінити клуб, як хотів це зробити під час минулого трансферного вікна.

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