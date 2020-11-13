Барселона влітку виплатить Мессі солідний бонус за лояльність каталонському клубу
Каталонський гранд фінансово простимулює свого лідера Ліонеля Мессі.
Наступного літа Ліонель Мессі отримає від Барселони близько 33 млн євро, які передбачені контрактом 33-річного гравця, повідомляє ESPN.
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Загалом сума виплати за лояльність для аргентинця становитиме 66 млн, першу частину якої йому виплатять вже у лютому. Раніше такими бонусами нагороджували таких легенд каталонців, як Хаві та Іньєста.
Нагадаємо, влітку 2021-го у Мессі завершується контракт з Барсою, і він зможе змінити клуб, як хотів це зробити під час минулого трансферного вікна.
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