Барселона у нинішньому сезоні тотально знущається з Реала в очних матчах.

Чемпіонат Іспанії (жінки), 10-й тур

Реал – Барселона – 0:4

Голи: Гіхарро, 4, 22, Піна, 39, Путельяс, 86

Чоловіча команда Барселони цього сезону вже встигла виграти своє Класіко з рахунком 4:0, а тепер аналогічний результат оформила жіноча.

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Дубль Гіхарро і Піна зняли усі питання ще до перерви. Путельяс красивим парашутом довершила побиття під завісу матчу. Барселона йде без втрат у чемпіонаті та збільшила свій відрив від Реала до 8 очок.

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