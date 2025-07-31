Товариський матч

ФК Сеул – Барселона – 3:7

Голи: Чо Йон Ук, 26, Абу Раб, 45+1, Юнг Хан-мін, 85 – Лєвандовскі, 8, Ямаль, 14, 45+3, Крістенсен, 55, Ферран, 74, 88, Гаві, 76

Команда Гансі Фліка проводила другий контрольний поєдинок у рамках азійського турне. Після впевненої перемоги над японським Віссел Кобе "блаугранас" перебазувались у Південну Корею. Німецький фахівець виставив бойовий склад проти Сеула, кольори якого захищає екс-одноклубник Маркуса Рашфорда у МЮ – Джессі Лінгард. Останній вийшов з перших хвилин, зірковий новачок Барси розпочав на лаві запасних.

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Каталонці швидко відкрили рахунок. Арбітр курйозно заблокував гравця Сеула, дозволивши Ольмо розігнати гольову контратаку. Іспанець знайшов у штрафному вільного Ламіна, той пробив у стійку, а Лєвандовскі опинився першим на добиванні.

WHAT A COUNTER!!! ️️



FC Barcelona take the lead after Lamine's post bounces, leaving Lewandowski alone to define.#FCBarcelona #Friendly #SportyTV pic.twitter.com/psFTn2Cwzz — SportyTV (@SportyTV_) July 31, 2025

Згодом відзначився вже сам Ламін, якому асистував суперник. Усе розпочалося зі ще однієї обрізки господарів на власній половині поля. Новоспечений 10-й номер Барси усе зробив сам.

La recuperación

La carrera

El taconazo

️ El gol



Lamine Yamal hace el segundo del Barça en Seoul



@FCBarcelona_es pic.twitter.com/Hr00h2graM — MARCA (@marca) July 31, 2025

Той же Ямаль вирішив повернути інтригу, втративши м'яч поблизу власного штрафного. Господарі миттєво покарали: Чо Йон Ук ідеально поклав у ближній від поперечки. Араухо не встиг заблокувати удар, відзначившись черговою позиційною помилкою, на кшталт тієї у матчі з Інтером. Барса могла повернути комфортну перевагу перед перервою, та Ольмо дивом промахнувся після передачі Рафіньї.

Pérdida de balón de Lamine Yamal... ¡y golazo del Seoul!



️ Parece que Koundé rompe el fuera de juego...



@FCBarcelona_es pic.twitter.com/Ox0oDxu98x — MARCA (@marca) July 31, 2025

Потенційні 3:1 перетворились у 2:2 за лічені хвилини. Висока лінія оборони каталонців знову "наварила". Вихід віч-на-віч з Жоаном Гарсією холоднокровно реалізував йорданський форвард Абу Раб. Та все ж команда Фліка, що домінувала протягом усього тайму, пішла відпочивати з мінімальним гандикапом. Ламін, отримавши розрізний пас від Ольмо, ефектно познущався з захисників Сеула й оформив дубль.

¡Lamine responde con otro golazo! ¡Doblete del '10' del Barça en Seoul!



El conjunto azulgrana se va ganando al descanso (2-3)



@FCBarcelona_es pic.twitter.com/2UC6nxsjsS — MARCA (@marca) July 31, 2025

У перерві Флік повністю змінив склад. На полі з'явились, зокрема, Маркус Рашфорд та Андреас Крістенсен. Данець, якого начебто намагаються виставити за двері, відповів керівництву фантастичним голом з дальньої дистанції. "Блаугранас" повністю контролювала гру і забили ще тричі. Ферран Торрес, як і Ламін, оформив дубль. Свій другий м'яч іспанець забивав після класної передачі Рашфорда. Гаві теж не залишив поле без гола – 7:3. Наступний матч у Південній Кореї каталонці проведуть у понеділок, 4 серпня, проти Тегу.