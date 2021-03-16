Барселона вкотре доплачує за трансфери – Луїс Енріке "вибив" ще мільйон євро ціни нової перлини Іспанії
Барселона отримує чималі додаткові витрати через свою звичку оформляти переходи з численними бонусами.
Черговим випадком "вибивання" грошей з каталонців став трансфер півзахисника Педрі, повідомляє Marca.
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Барселона віддала Лас-Пальмасу 10 млн євро за таланта, однак була передбачена система бонусів. Один з них – мільйон євро за дебютний виклик до збірної Іспанії. Педрі потрапив до заявки "Фурії Рохи" на березневі матчі, тому Барселона може подякувати Луїсу Енріке за довіру до молодого хавбека і додаткові витрати.
Додамо, що каталонський клуб навряд шкодує про трансфер Педрі, який відразу став ключовим гравцем команди – 41 матч, 3 голи та 6 асистів. У разі активації всіх бонусів Лас-Пальмас отримає 22 млн євро.
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