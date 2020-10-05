Віце-президент з фінансів клубу Жорді Мойкс підбив підсумки сезону 2019/20, інформує AS.

Барселона зберігає шанс підписати Депая – суперник збірної України вже домовився з каталонцями

Барселона ледь не найбільше серед всіх європейських грандів постраждала від коронавірусної кризи. Замість очікуваних 1,047 млрд доходів "блаугранас" отримали 855 млн. Чисті збитки з березня 2020-го склали 97 млн євро. Таким чином, загальний борг клубу зріс до чималих 488 млн.

Барселона готується до погіршення ситуації, адже фанати нескоро повернуться на трибуни у повному обсязі. Імовірно, гравцям каталонців знову доведеться жертвувати зарплатнею – керівництво клубу вже попросило про скорочення на 30%.

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