Барселона визначилася з ціною за Ракітіча

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч влітку може змінити команду

Барселона готова попрощатися з півзахисником Іваном Ракітічем, стверджує Mundo Deportivo. За інформацією видання, бачити гравця у своєму складі хочуть Інтер та Манчестер Юайтед.

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Головною перешкодою для досягнення угоди може стати вартість гравця. Барселона встановила цінник на Ракітіча, бажаючи отримати за нього близько 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, іспанські ЗМІ стверджують, що Іван більше не входить у плани "синьо-гранатових" попри бажання гравця залишитися у Каталонії. У послугах Ракітіча також зацікавлені Челсі, ПСЖ та Баварія.

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У нинішньому сезоні хорват зіграв за Барселону 42 матчі в усіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 7 результативних передач.