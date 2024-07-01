Керівництво Барселони зберігає інтерес до форварда Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

"Блаугранас" планують наступну кампанію і вважають, що посилення потребує лінія атаки. Очільники "кулес" стежили за форвардом Атлетіка Ніко Вільямсом та Джейденом Філоджен-Бідасом з Халл Сіті.

Барселона передумала прощатися з двома зірками – каталонці "зачистили" офіційні повідомлення

За інформацією журналіста Ашрафа Бен Айяда, головною метою Барселони в літнє трансферне вікно є підписання іспанського нападника. Президент Жоан Лапорта докладе всіх зусиль, щоб оформити угоду.

Ніко Вільямс потужно провів кампанію 2023/24 за Атлетік. У форварда вісім голів та 19 асистів у 37 матчах у всіх турнірах. З клубом він виграв Кубок Іспанії.

Герой дня: Грузія проти нього не мала жодних шансів – був зіркою легендарного Атлетіка, роздягнув "хлопчиків у трусиках"