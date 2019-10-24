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Барселона визначилася з новим спортивним директором – він постійно скандалить у нинішньому клубі

15:51 326 Читать на русском
Барселона визначилася з новим спортивним директором – він постійно скандалить у нинішньому клубі
Матеу Алемані / EFE

Керівництво іспанської Барселони визначило пріоритетну кандидатуру на вакантну посаду спортивного директора "блаугранас". Ним може стати функціонер Валенсії Матеу Алемані.

56-річний фахівець невдовзі може змінити клуб, стверджує RAC1.

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Боси Барселони вже контактували з Алемані й той готовий приєднатися до структури "блаугранас". На заваді працевлаштуванню спортдиром може стати контракт функціонера з Валенсією.

У вересні Алемані мав піти з левантійського клубу разом із головним тренером Марселіно через втручання власника в процес комплектації команди. Проте, вирішив залишитися. Угодою з "кажанами" передбачений пункт, за яким Матеу Алемані не може працювати в іншому клубі Ла Ліги. Наразі він намагається позбутися цього зобов'язання.

Очікується, що Алемані на посаді спортдира Барси отримає широкі повноваження. Він буде займатися кадровими питаннями та зможе самостійно вести перемовини.

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Валенсія Валенсія Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
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