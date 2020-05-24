Барселона визначилася, кого віддати Інтеру за Лаутаро

Лівий захисник Хуніор Фірпо може спробувати свої сили в Серії А. Клуби вирішили його долю.

Барселона не може активувати клаусулу Лаутаро Мартінеса, заплативши Інтеру 111 мільйонів євро одним платежем. Тому каталонці намагаються включити в угоду власних футболістів.

Сторони нарешті дійшли згоди щодо першої з таких "розмінних монет". Хуніор Фірпо поїде підкорювати Серію А в рамках трансферу аргентинського форварда, повідомляє Football Italia з посиланням на численні іспанські та італійські видання.

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Втім, на цьому переговори не завершено. Інтер і Барселона повинні визначити ще кількох виконавців, які компенсують "нерадзуррі" Лаутаро. Італійський клуб хотів би отримати Артуро Відаля, однак Барса дуже дорого його оцінює. Інший варіант – Самюель Умтіті. Француза Інтер хоче взяти лише в оренду, оскільки побоюється його травматичності.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов у Інтер з аргентинського Расінга у 2018 році. Сума трансферу склала 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року.

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