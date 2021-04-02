"Блаугранас" поклали око на зірку Тоттенхема Харрі Кейна, який не проти змінити команду і чемпіонат.

Як відомо, Барселона хоче придбати центрального нападника у літнє трансферне вікно. Наразі, головною метою каталонців є форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд.

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Однак, якщо "блаугранас" не вдасться придбати норвежц, вони спробують підписати форварда Тоттенхема Харрі Кейна, повідомляє Diario Sport.

27-річний нападник хоче спробувати себе за межами Англії, про що заявляв раніше. Керівництво Тоттенхема прагне втримати свого форварда, однак, у разі трансферу, вважатиме пріоритетом іноземні клуби, оскільки не хоче посилювати прямих конкурентів в АПЛ. До слова, Кейн і сам не проти приєднатися до каталонського клубу.

Нагадаємо, контракт Кейна з Тоттенхемом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 120 млн євро.

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