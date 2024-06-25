"Кулес" тривалий час стежать за Ніко Вільямсом з Атлетіка. За вінгера збірної Іспанії доведеться викласти близько 58 мільйонів євро, а враховуючи фінансові труднощі Барселони, то такий трансфер наразі є складним.

Барселона має домовленість про трансфер зіркового суперника України – звільнення Хаві все ускладнило

Як повідомляє Relevo, керівництво "блаугранас" знайшли бюджет варіант для атаки. Іспанський клуб розпочав перемовини з Халл Сіті щодо Джейдена Філоджен-Бідаса. Вінгер у минулому сезоні Чемпіоншипу відзначився 12 голами у 32 матчах за свою команду.

Барселона сподівається взяти Джейдена Філоджена-Бідаса в оренду з правом викупу. Чинна угода 22-річного нападника з Халл Сіті діє до 2026 року.

Як Україні вийти в плей-офф Євро-2024? Можливе диво навіть з поразкою – унікальні розклади та залежність від Румунії