toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Барселона визначилась з майбутнім Тодібо

20:59 361 Читать на русском
Барселона визначилась з майбутнім Тодібо
Жан-Клер Тодібо / Фото ФК Барселона

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо не потрібен каталонському клубу.

Барселона вирішила продати Жан-Клера Тодібо під час літнього трансферного вікна, повідомляє Sport.es.

Інтер знайшов зіркову заміну Мартінесу в Манчестер Сіті – Мессі схвалює

Таким чином каталонці хочуть зібрати потрібну суму для підписання зіркового нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Окрім 20-річного француза, Барса виставить ще низку футболістів на трансфер.

У січні Жан-Клер приєднався до Шальке на правах оренди. У нинішньому сезоні Бундесліги Тодібо провів 6 матчів.

11 гарантованих "придбань" Барселони: каталонці мають привілей, Почеттіно як ключ до зірок, містичний слід Динамо

blog_ava
"Це буде найкращим сценарієм для Динамо": Даніло Сілва назвав ідеального тренера для киян
08:48
8100
Теги
Іспанія Трансфери Барселони Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо Шальке Шальке Барселона Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
53
хв
Динамо
14:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук