Барселона визначилась з майбутнім Тодібо

Україна — 20:44 1859
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Шахтар – Динамо: клуби домовилися про перенесення матчу – відома нова дата
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Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових аренЛіга націй — 17:52 7028
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Манчестер Сіті розробив комплект оригінальної форми – не обійшлось без українських мотивівАнглія — 17:27 1386
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Динамо втратило Циганкова та ще кількох гравців незадовго до матчу з ШахтаремУкраїна — 16:12 4951
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Шевченко ризикує втратити асистента – тренер збірної України може повернутися в МіланЗбірна України — 15:04 1321