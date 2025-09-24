Чудові виступи Маркуса Рашфорда на старті сезону переконали керівництво Барселони у необхідності викупу 27-річного англійця, повідомляє Fichajes.

Каталонці спробують викупити Рашфорда після завершення терміну орендної угоди, але запропонують менше, ніж очікували в Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" сподіваються на суму в 35 млн фунтів стерлінгів. "Кулес" же через своє нелегке фінансове становище хочуть зменшити ціну до 26 млн фунтів стерлінгів.

Гравець щасливий в Іспанії й не має планів повертатися до Манчестер Юнайтед, зі складу якого його вигнав Рубен Аморім. Фінальне рішення щодо долі англійського нападника буде ухвалено між клубами вже влітку 2026 року.

Нагадаємо, що Рашфорд в сезоні 2025/26 забив 2 голи та віддав 1 асист у шістьох матчах Барселони.

