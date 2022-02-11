"Блаугранас" на чолі з Хаві Ернандесом шукають підсилення у лінію атаки. Окрім Ерлінга Холанда, є ще й інший варіант.

Барселона вже має чіткий план дій на літнє трансферне вікно, а Ерлінг Холанд – головна ціль та мрія Жоана Лапорти. Втім, каталонці розуміють, які труднощі можуть виникнути під час перемовин і переходу, тому знайшли альтернативу, інформує Sport.es.

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Це Александр Ісак. Швед вже тривалий час перебуває на радарах клубу. "Блаугранас" усвідомлюють, що трансфер шведа оформити теж буде складно і точно недешево, але вони нібито мають козир у рукаві – бажання гравця спробувати свої сили за межами Реал Сосьєдада.

Зауважимо, 22-річний форвард є вихованцем шведського АІКа, пограв за Борусію Д та Віллем. У 2019 році його придбали "біло-сині", у поточному сезоні Ісак відіграв 27 поєдинків, забив вісім м'ячів та двічі асистував.

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