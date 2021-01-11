До виборів президента каталонського клубу залишилось менше двох тижнів.

До фінального списку кандидатів, які боротимуться за крісло президента Барси увійшли: Жоан Лапорта, Тоні Фрейкса, Емілі Русо та Віктор Фонт, повідомляє Sport.ES.

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Усі інші претенденти на вакансію не змогли зібрати необхідні дві тисячі голосів для реєстрації. За даними джерела, наразі беззаперечним лідером перегонів є Жоан Лапорта. Нагадаємо, у Каталонії вибиратимуть президента Барселони вже 24 січня.

Восени Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з цієї посади, раніше у функціонера був конфлікт з Ліонелем Мессі через бажання аргентинця покинути клуб.

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