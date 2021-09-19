У Каталонії готуються до відставки головного тренера Рональда Кумана.

У Барселоні заговорили про зміну тренера. Якщо команда завтра, 20 вересня, програє Гранаді, керівництво може перейти до рішучих дій, повідомляє AS.

Каталонське видання Ara опублікувало інсайд – 4 тренери, яких Барселона розглядає на заміну Рональду Куману.

– Альберт Капельяс. Колишній асистент Петера Боса (головного фаната Кройфа) та Хорді Кройфа. Син Йохана відмовляється очолити Барсу, а от Капельяс, який зараз працює в клубній академії, міг би прийняти пропозицію.

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– Хаві. Спроба повернути клубну ДНК, шанс для молодих вихованців Ла Масії. Однак проти нього виступають деякі боси Барселони.

– Ерік Тен Хаг. Тренер, який досягав великих успіхів з Аяксом, працював поруч з Гвардіолою в Баварії II. Його футбол близький Барсі по духу.

– Роберто Мартінес. Іспанець поступовим кар'єрним прогресом (Суонсі, Віган, Евертон, збірна Бельгії) доріс до рівня Барселони.

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