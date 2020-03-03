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Барселона визначилась щодо потенційного трансферу Вілліана

07:30 2564 Читать на русском
Барселона визначилась щодо потенційного трансферу Вілліана
Еден Азар та Вілліан / Фото ФК Челсі

Таке рішення каталонського клубу може змінити думку Вілліана щодо продовження контракту з Челсі.

Барселона втратила інтерес до послуг хавбека Челсі Вілліана, повідомляє Mundo Deportivo.

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В серпні бразильцю виповниться вже 32, і цей фактор відлякує каталонців від підписання гравця. "Блаугранас" намагались домовитись з Челсі про трансфер екс-хавбека Шахтаря влітку, але не зійшлись по сумі відступних.

Чинний контракт Вілліана з лондонцями розрахований до літа 2020-го, і гравець не має наміру його продовжувати. В поточному сезоні АПЛ Вілліан провів 27 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.

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