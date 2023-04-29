Барселона визначилась щодо майбутнього зіркового вінгера – Хаві вважає його "недоторканим"
Керівництво Барселони та головний тренер Хаві намагаються втримати одного із лідерів команди.
Влітку каталонці планують оптимізувати свій склад, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. "Блаугранас" вже почали розглядати пропозиції щодо своїх гравців.
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Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво Барселони та головний тренер Хаві в жодному разі не погодяться продавати Усмана Дембеле. Француз вважається "недоторканим" і каталонці планують продовжити угоду з вінгером. Очікується, що перемовини між гравцем та Барселоною почнуться найближчим часом. Сам Дембеле почувається щасливим у складі "блаугранас" і не планує покидати команду.
Нагадаємо, що французький вінгер в січні отримав пошкодження. Тільки під кінець квітня він відновив тренування з партнерами. В поточному сезоні Дембеле взяв участь у 28 матчах за Барселону у всіх турнірах. В його активі вісім голів та сім результативних передач.
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