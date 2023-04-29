Влітку каталонці планують оптимізувати свій склад, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. "Блаугранас" вже почали розглядати пропозиції щодо своїх гравців.

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Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво Барселони та головний тренер Хаві в жодному разі не погодяться продавати Усмана Дембеле. Француз вважається "недоторканим" і каталонці планують продовжити угоду з вінгером. Очікується, що перемовини між гравцем та Барселоною почнуться найближчим часом. Сам Дембеле почувається щасливим у складі "блаугранас" і не планує покидати команду.

Нагадаємо, що французький вінгер в січні отримав пошкодження. Тільки під кінець квітня він відновив тренування з партнерами. В поточному сезоні Дембеле взяв участь у 28 матчах за Барселону у всіх турнірах. В його активі вісім голів та сім результативних передач.

Barcelona board and Xavi are on same position regarding Ousmane Dembélé: he’s one of the untouchable players, as revealed last week. #FCB



€50m release clause is only valid in July but Ousmane is also happy at Barça.



New deal talks will take place soon. pic.twitter.com/RYTYc8ll4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2023

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