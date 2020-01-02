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Барселона визначилась із ціною Семеду

21:16 240 Читать на русском
Барселона визначилась із ціною Семеду
Семеду та Відаль / Reuters

Іспанська Барселона готова попрощатися із оборонцем Нелсоном Семеду, якщо новий клуб португальця задовольнить апетити "блаугранас".

Каталонці прагнуть отримати за фулбека мінімум 50 млн євро, повідомляє Sport.es.

Семеду незадоволений чутками щодо свого відходу з Барселони

За інформацією видання, Барса готова відпустити Семеду наступного літа. Технічний секретар "блаугранас" Ерік Абідаль нібито вже мав зустріч із агентом португальського оборонця Жорже Мендешем, щоб той підшукав новий клуб для Семеду. Цікаво, що минулого літа Барселона заблокувала відхід 26-річного португальця до Атлетіко чи переїзд в АПЛ.

У нинішньому сезоні Нелсон Семеду провів 19 матчів у всіх турнірах. Понад два роки тому Барселона віддала Бенфіці за нього 37,5 млн євро.

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